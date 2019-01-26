النجم الساحلي يهزم الرجاء في ملعبه بكأس زايد للأندية الأبطال

حقق فريق النجم الساحلي التونسي، فوزًا على نظيره الرجاء البيضاوي المغربي بنتيجة هدفين دون رد، في ذهاب ربع نهائي كأس زايد للأندية الأبطال.

وخيم التعادل السلبي على الشوط الأول للمباراة التي احتضنها ملعب مجمع الأمير الرياضي مولاي عبد الله، بين النجم الساحلي والرجاء المغربي.

وجاء الهدف الأول لفريق النجم الساحلي في الدقيقة 57 عن طريق إيهاب المساكني، قبل أن يضيف فراس بالعربي الهدف الثاني للنجم في الدقيقة 90.

وبفوز الفريق التونسي خارج أرضه على الرجاء المغربي بهدفين، يكون بذلك قد وضع قدما في الدور نصف النهائي من البطولة، حيث يحتاج التعادل بأي نتيجة أو الفوز بأي نتيجة أو حتى الخسارة بفارق هدف واحد.

ويحتضن الملعب الأولمبي بسوسة مواجهة الإياب بين الرجاء المغربي والنجم الساحلي التونسي، والمقرر لها الجمعة 8 فبراير المقبل.

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