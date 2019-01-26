شكرا لقرائتكم أخبار محمد صلاح اليوم السبت 26 / 1 / 2019 فيفا يحتفل بذكرى أولى أهداف الفرعون فى البريميرليج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يتواجد النجم المصرى محمد صلاح مع فريقه ليفربول حاليا فى معسكر بمدينة دبى الإماراتية، استعدادا لخوض مواجهة ليستر سيتى يوم الأربعاء المقبل فى الدورى الإنجليزى.

الفيفا يحتفل بذكرى أولى أهداف محمد صلاح فى الدورى الإنجليزى

احتفل حساب الإتحاد الدولى "الفيفا" المخصص لبطولة كأس العالم على موقع "انستجرام"، بالذكرى الرابعة لأحراز اللاعب المصرى محمد صلاح، أول أهدافه فى الدورى الإنجليزى الممتاز لكرة القدم.

وسجل محمد صلاح الهدف الأول له خلال مسيرته الاحتفالية بالدورى الإنجليزى، خلال انضمامه لنادى تشيلسى، حيث أحرز صلاح أول هدف له فى مباراة فريقه أمام نادى أرسنال الإنجليزى.

وكتب الحساب: "اعتقد دائما فى قدرتك وأهدافك، هذه هى الطريقة الوحيدة التى ستمنك من الوصول إليهم".

"محمد صلاح، فى مثل هذا اليوم سجل هدفه الأول ضد آرسنال ، دخل اللاعب المصرى الدولى إلى 50 هدفاً فى 72 مباراة، وهو أفضل هداف فى الدورى حتى الآن".



محمد صلاح مع تشيلسى

محمد صلاح يهدي قميصه لولي عهد دبي

أهدى النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الانجليزي، قميصه لحمدان بن محمد راشد آل مكتوم، ولى عهد دبى.

وتوجه الفريق الإنجليزى لدولة الإمارات منذ أيام لخوض معسكر مغلق مستغلا فترة عدم خوض مباريات حتي الأربعاء التي يواجه فيها ليستر سيتي بالدوري الإنجليزي.

كان محمد صلاح قد التقي ولي عهد دبي علي هامش تواجده منذ فترة قصيرة في الإمارات للحصول علي جائزة محمد بن راشد للإبداع الرياضي باعتباره من أهم الشخصيات الرياضية الأكثر تأثيرا في الوطن العربي، وقام محمد صلاح بمنح قميصه لولي العهد بإمارة دبي.