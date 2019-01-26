شكرا لقرائتكم فيديو.. كوالياريلا يدخل تاريخ الدورى الإيطالى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل دخل فابيو كوالياريلا تاريخ الدوري الإيطالي بعد تسجيله ثنائية فى فوز فريقه سامبدوريا على ضيفه فريق أودينيزى برباعية نظيفة مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الواحد والعشرون من الدوري الإيطالي.

وأصبح كوالياريلا ثانى لاعب فى تاريخ الدوري الإيطالي يسجل فى 11 مباراة متتالية فى الكالتشيو وهى أطول فترة ينجح فى لاعب بالتسجيل المتتالى، معادلا رقم النجم الأرجنتيني السابق جبرييل باتيستوتا عام 1994.

وبدأت سلسلة تسجيل كوالياريلا المتتالية فى الدوري الإيطالي أمام ميلان، ثم تورينو، جنوى، بولونيا، لاتسيو، بارما، إمبولى، كييفو، يوفنتوس، فيورنتينا وأخيرا أودينيزى.

وتصدر كوالياريلا ترتيب هدافى الدوري الإيطالي هذا الموسم منفردا برصيد 16، متفوقا على النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس ودوفان زاباتا مهاجم أتلانتا أصحاب الـ 14 هدفا.

ورفع سامبدوريا رصيده إلى 33 نقطة بعد الفوز الذى حققه اليوم على أودينيزى، ليحتل المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإيطالي، الذى يتصدره فريق يوفنتوس برصيد 56 نقطة.