شكرا لقرائتكم أخبار ليفربول اليوم السبت 26 / 1 / 2019 العودة لـ ميلوود بعد انتهاء معسكر دبى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواصل ليفربول استعداداته لخوض مواجهة ليستر سيتى يوم الأربعاء المقبل فى الجولة الـ 24 من الدورى الإنجليزى الممتاز.

ليفربول يستأنف تدريباته فى "ميلوود" بعد العودة من دبى

استأنف ليفربول تدريباته فى مقر المران "ميلوود" بعد عودة الفريق من معسكره القصير فى مدينى دبى الإماراتية، حيث استغل الألمانى يورجن كلوب المدير الفنى عدم لعب الريدز فى منافسات كأس الإتحاد الإنجليزى، ليستمتع اللاعبون بشمس دبى قبل مواجهة ليستر سيتى على ملعب "آنفيلد" يوم الأربعاء المقبل.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 60 نقطة متفوقاً بفارق 4 نقاط على مانشستر سيتي صاحب الوصافة.



محمد صلاح فى المران

تعديلات فى مواعيد 4 مباريات لليفربول فى الدورى الإنجليزى

أعلن نادي ليفربول عن تغيير مواعيد العديد من مباريات الفريق بمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" خلال شهر مارس القادم.

ذكر الموقع الرسمي لنادي ليفربول أن مباراة "ديربي الميرسيسايد" ضد إيفرتون التي ستقام على ملعب "جوديسون بارك" تحدد لها الاحد الثالث من مارس القادم وبالتحديد في السادسة والربع مساء بتوقيت القاهرة.

كما تحدد الاحد العاشر من مارس القادم وبالتحديد في الثانية ظهراً بتوقيت القاهرة، موعداً لمباراة ليفربول وبيرنلي بملعب "آنفيلد"، كما يحل ليفربول ضيفاً على فولهام بملعب "كرافين كوتاج" يوم الاحد 17 مارس القادم على أن تنطلق المباراة في الرابعة والربع عصراً بتوقيت القاهرة.

ويلعب ليفربول ضد توتنهام على ملعب "آنفيلد" يوم الأحد الموافق 31 مارس في تمام السادسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.