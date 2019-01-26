شكرا لقرائتكم وادي دجلة ضد الاهلي.. قيد رمزي خالد و يعقوبو استعدادا لمواجهة الإثنين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ينهى غدًا الأحد، مسئولو نادى وادى دجلة اجراءات قيد الثنائى رمزى خال والغانى يعقوبو في قائمة الفريق الدجلاوى، وذلك بعد ضمهما بشكل رسمى خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية.

ويستعد دجلة لمواجهة الأهلى يوم الاثنين على ستاد بترو سبورت، في إطار منافسات الجولة 20 من عمر مسابقة الدورى الممتاز، ويحتل الأحمر المركز الثالث برصيد 30 نقطة، فيما يحتل الفريق الدجلاوى المركز السادس عشر برصيد 20 نقطة.

وانضم الغانى يعقوبو الظهير الأيسر لأرجوتيلس اليونانى وليرس البلجيكى، ورمزى خالد الظهير الأيمن للاتحاد السكندرى، لصفوف وادى دجلة خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، ومن المنتظر أن يسجل يعقوبو الظهور الأول مع فريقه الجديد في مواجهة الأهلى، خاصة بعدما قدم اللاعب مستوى جيد خلال الوديتين التى خاضها مع دجلة، كما سيتواجد رمزى على مقعاد البدلاء كورقة رابحة للخواجة اليونانى تاكيس جونيس.