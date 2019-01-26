شكرا لقرائتكم برشلونة يواجه خطر الإقصاء من كأس إسبانيا أمام ليفانتى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يسعى برشلونة فى العاشرة والنصف مساء اليوم، الخميس، للخروج من مأزق توديع كأس ملك إسبانيا مبكرا، عندما يواجه ليفانتي فى إياب دور الـ 16 بكأس ملك أسبانيا على ملعب "كامب نو".

خاطر أرنستو فالفيردى مدرب برشلونة فى جولة الذهاب بملعب "سيوتات دي فالنسيا" وإستبعد ليونيل ميسي ولويس سواريز وجيرارد بيكيه وجوردى ألبا ومنير الحدادى وإيفان راكيتتش، حتى إنتهى الأمر بخسارة البلوجرانا بهدفين مقابل هدف.

ووضع المدير الفنى لفريق برشلونة خطة من أجل العودة ضد ليفانتي وخطف بطاقة التأهل إلى دور الـ 18، تبدأ بعودة النجوم إلى القائمة وعلى رأسهم ليونيل ميسي والذى أثر غيابه بالسلب على أداء الفريق فى مباراة الذهاب.

ويسعى فالفيردى لإحداث التوازن والتناوب ضد ليفانتي اليوم، من أجل تحويل التأخر إلى فوز ومن ثم التأهل إلى ربع نهائى كأس الملك، حيث يخطط لمنح اللاعبين الأقل مشاركة فرصة كبيرة وإحاطتهم بمجموعة من النجوم أبرزهم ليونيل ميسي ولويس سواريز.