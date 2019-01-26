شكرا لقرائتكم التشكيل.. السعودية تواجه قطر فى كأس آسيا لأول مرة منذ 19 عاما ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الاتحاد الاسيوى لكرة القدم، التشكيلة الأساسية لمنتخبي السعودية وقطر فى المباراة التي تنطلق بعد قليل بملعب "محمد بن زايد"، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة لدور المجموعات فى بطولة كأس الأمم الأسيوية المقامة حالياً فى الإمارات. ويتصدر منتخب قطر جدول ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 6 نقاط، متفوقاً بفارق الأهداف على السعودية "الوصيف"، علماً بأن المنتخبين تأكد صعودهما لدور الـ16 من منافسات البطولة. وتعد هذه المرة الأولى التي يلتقى فيها منتخبا السعودية وقطر فى بطولة كأس الأمم الأسيوية منذ نسخة 2000 التى أٌقيمت فى لبنان، حيث انتهت المباراة التى جمعتهما ضمن منافسات دور المجموعات بالتعادل السلبى. ونجح منتخبا السعودية وقطر فى نسخة 2000 من حجز مقعديهما فى الدور ربع النهائى بمسابقة كأس الأمم الأسيوية.

تشكيل المنتخبين

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