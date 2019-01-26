شكرا لقرائتكم سولشاير يحذر لاعبي مانشستر يونايتد من الاستهتار ضد برايتون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حذر المدرب النروجي أولي جونار سولشاير لاعبي فريقه مانشستر يونايتد من مغبة التراخي قبل مواجهة برايتون في الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك على خلفية النتائج الإيجابية التي يحققونها منذ توليه مهامه الشهر الماضي.

وفاز يونايتد في المباريات الست التي خاضها منذ تعيين سولشاير مدربا موقتا حتى نهاية الموسم، بدلا من البرتغالي جوزيه مورينيو المقال. وبعد خمسة انتصارات في الدوري وواحد في مسابقة الكأس، يأمل يونايتد في مواصلة هذه السلسلة المثالية عندما يستضيف فريق برايتون على ملعب أولد ترافورد السبت في المرحلة الثالثة والعشرين.

وأتى الفوز الأهم الذي حققه يونايتد في المرحلة الثانية والعشرين، وذلك على حساب توتنهام ثالث الترتيب في عقر دار الأخير المؤقت ملعب ويمبلي اللندني، حيث خرج "الشياطين الحمر" منتصرين بفضل هدف للمهاجم ماركوس راشفورد وتألق حارس المرمى الإسباني دافيد دي خيا.

وقال سولشاير في مؤتمر صحافي الجمعة "كما قلت في السابق، نخوض كل مباراة كمدربين أو لاعبين في صفوف مانشستر يونايتد ونحن نفكر بأننا سنفوز بها، إنها طبيعة هذا النادي".

أضاف "خضنا ست مباريات جيدة لكن المباراة التالية هي الأهم. لا يمكن أن تكون ثقتنا بالنفس زائدة عن اللزوم لأنها تصبح تراخيا يجب أن نحذر منه".

وتابع "أريد من اللاعبين ان يثقوا بأنفسهم لكن ألا يتراخوا لأن الفارق كبير جدا بين الأمرين بالنسبة الي. أريد من اللاعبين خوض كل المباريات بثقة عالية وان يقوموا بمراوغات وإثارة الجمهور لأن ذلك هو الاساس".

وكشف المهاجم السابق للفريق عن إصابة لاعب الوسط البلجيكي مروان فلايني في ربلة الساق، ما سيبعده لفترة قد تمتد أربعة أسابيع.

ولم يشارك فلايني سوى كبديل في مباراتين منذ تولى النروجي تدريب الفريق. لكن بعدما أشارت تقارير الى إمكانية رحيل الدولي البلجيكي في فترة الانتقالات الشتوية الحالية، استبعد سولشاير ذلك وأشاد بلاعب "يملك خصالا مميزة، كلنا يعرف ميزات فلايني. انه يبذل جهودا كبيرة للعودة عندما يصادف ذلك خوضنا لمباريات القمة".

كما استبعد سولشاير، لاسيما في ظل إصابة فيلايني، ما أشارت اليه تقارير صحافية عن احتمال رحيل لاعب الوسط الاسكتلندي سكوت ماكتوميني الى سلتيك على سبيل الإعارة.

وأوضح "سكوت يبذل جهدا كبيرا. هو شاب يافع أؤمن به. نعمل على تجديد عقده. مع إصابة فلايني لست واثقا من إمكانية انتقاله".