شكرا لقرائتكم أخيرا.. إيسكو أساسيا مع ريال مدريد أمام ليجانيس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الأرجنتينى سانتياجو سولارى المدير الفنى لفريق ريال مدريد عن التشكيل الرسمى للقاء ليجانيس، المقرر له فى العاشرة والنصف من مساء اليوم الأربعاء، الذى يستضيفه ملعب "دى بوتاركى"، فى إياب ثمن نهائي كأس ملك إسبانيا.

يدخل ريال مدريد المباراة بتشكيل يغيب عنه العديد من النجوم سواء بسبب الإصابة أو بقرار فنى من مدرب الفريق، إذ يفتقد لخدمات قائده سيرجيو راموس ولوكا مودريتش للراحة بجانب كريم بنزيما، جاريث بيل، تونى كروس وتيبو كورتوا للإصابة.

وتواجد إيسكو على رأس التشكيل للمرة الثانية هذا الموسم بعد لقاء مليلية فى دور الـ32 من المسابقة، حيث يعانى الدولي الإسباني من تجاهل مدربه سولارى منذ بداية الموسم.

وكان ريال مدريد قد نجح فى حسم لقاء الذهاب الذى أقيم الأربعاء الماضى على ملعب "سانتياجو برنابيو"، بثلاثية نظيفة سجلها سيرجيو راموس، لوكاس فاسكيز وفينيسيوس جونيور.

وجاء تشكيل ريال مدريد للقاء الليلة على النحو التالى:

حراسة المرمى: كيلور نافاس

الدفاع: فاران ، ناتشو ، مارسيلو ، اودوريوزولا

الوسط: فالفيردى ، كاسيميرو ، ريجيلون

الهجوم: فاسكيز ، فينيسيوس ، ايسكو