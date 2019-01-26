شكرا لقرائتكم لفتة إنسانية من نجوم الريال إلى فاييخو بعد الإصابة الرابعة في الموسم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حظي خيسوس فاييخو مدافع ريال مدريد مواساة ومساندة زملائه ومدربه في صفوف الميرينجي بعد تعرضه للإصابة العضلية وابتعاده عن المشاركة مع فريقه.

وكشفت صحيفة ماركا أن سنتياجو سولاري مدرب ريال مدريد انضم للقائد سيرجيو راموس في مواساة فاييخو بعد استقبال خبر الإصابة الرابعة له هذا الموسم والتي منعته من المشاركة مع الملكي، حيث لم يخض سوي مباراتين فقط.

جاءت رسالة القائد سيرجيو راموس عبر حسابه علي منصات التواصل الاجتماعي لإظهار دعم غرفة الملابس لخيسوس فاييخو الذي أصيب مجددا يوم الإثنين، وجاءت الرسالة، "ستحظى قريبا بالحظ لكل ذلك الجهد والعمل الذي تقوم به. الكثير من الشجاعة. أنت تعلم أننا معك جميعا"

واستقبل فاييخو رسالة راموس بسعادة رغم دموعه المنهمرة لحظة علمه بتعرضه لإصابة جديدة، لكنه الآن متجوع ومتحفز لقلب الطاولة والعمل بجد للعودة في الأسابيع المقبلة.

بمجرد تجاوزه لهذه العثرات، سيكون لاعب سرقسطة السابق متفائلا بشأن عودته لأرض الملعب.

بعد شعوره بثقة زملاؤه وتحفيز مدربه الذين يعلمون تماما سوء الحظ المتمثل بالإصابات قد منع اللاعب من إظهار مستواه الحقيقي في ريال مدريد، وبعيدا عن ذلك، تأتي إصابة فاييخو في توقيت سيء لريال مدريد واللاعب.

يمر الفريق بفترة ضغط مباريات كبير سيلعب فيها مباراتين كل اسبوع مما يعني حاجة النادي لجميع لاعبيه، وهو ما كان فرصة كبيرة لفاييخو من أجل لعب المزيد من الدقائق خاصة في مسابقة الكأس.

سيتحتم على مدريد لعب ربع نهائي الكأس دون الاستعانة بخدمات قلب دفاعه الشاب، الذي يستعد للعودة في فالديبيباس ويضع نصب عينيه مستقبلا أفضل.