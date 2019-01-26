شكرا لقرائتكم أنظار ريال مدريد تتجه إلي البرتغال لتدعيم دفاعه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشفت تقارير صحفية إسبانية أن نادي ريال مدريد الإسباني يخطط للتعاقد مع البرازيلي إيدر ميليتاو، مدافع بورتو البرتغالي، الذي يوجد شرط جزائي في عقده يصل إلى 50 مليون يورو.

أوضحت صحيفة "آس" الإسبانية أن الريال بدأ بالفعل اتصالاته مع ممثلي اللاعب البالغ من العمر 20 عاما، حيث أن الريال يدرس دفع قيمة الشرط الجزائي في عقد ميليتاو التي تبلغ 50 مليون دولار، علما بأن هذه القيمة سترتفع إلى 75 مليون يورو بعد 30 يونيو المقبل.

تابعت الصحيفة أن مدافع بورتو لن يتم التعاقد معه في الانتقالات الشتوية الجارية لاسيما وأن بورتو يرفض رحيل لاعبه قبل نهاية الموسم، وثانيا لأن ميليتاو نفسه لا يريد إنهاء إقامته في البرتغال بشكل مفاجئ.

أضافت الصحيفة الإسبانية أن هناك أندية أخرى تهتم بالتعاقد مع اللاعب أبرزهم ثلاثي الدوري الانجليزي مانشستر يونايتد وليفربول وتشيلسي، حيث أن اللاعب كان قريبا من الانتقال للدوري الإنجليزي، إلا أن دخول الريال في المنافسة قلب الموازين.

اختتمت الصحيفة أن ريال مدريد يتابع منذ أشهر ميليتاو يرتبط مع بورتو بعقد حتى 2023 واختير أفضل مدافع في الدوري البرتغالي 4 مرات على التوالي في الأشهر الأربعة الأخيرة من 2018.