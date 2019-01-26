شكرا لقرائتكم فابينيو عن كريستالا بالاس: فريق صعب قد يسبب لنا المتاعب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد فابينيو لاعب وسط نادي ليفربول المحترف ضمن صفوفه اللاعب المصري محمد صلاح على صعوبة مباراة كريستال بالاس المحدد لها الخامسة مساء غداً السبت بملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الـ 23 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

وقال فابينيو فى تصريحات للموقع الرسمي لنادي ليفربول "الدوري الإنجليزي هو أصعب دوري في العالم، فكل فريق يمكنه الفوز على أي فريق آخر، وفوز كريستال بالاس على مانشستر سيتي خير دليل على ذلك، لقد كانت مواجهتنا الأولى ضد كريستال بالاس هذا الموسم صعبة، حققنا الفوز بهدفين نظيفين، ولكن ذلك لا يعني أنها كانت مباراة سهلة".

أضاف لاعب ليفربول "إنهم فريق جيد ولديهم مهاجمين رائعين، لا شك أن لعب المباراة على ملعبنا يعطينا دفعة قوية للفوز، سنحاول اللعب بطريقتنا المعتادة وخلق أكبر عدد من الفرص، دون أن ننسى أنهم فريق قوي ويمكنهم أن يسببوا لنا المتاعب".

وعن سلسلة ليفربول فى الحفاظ على سجله الخالي من الهزائم بملعب "أنفليد" بمسابقة الدوري الإنجليزي على مدار 31 مباراة متتالية، قال فابينيو "لقد ظهرنا بمستوى ثابت وكنا جيدين للغاية على مستوى الدفاع، نحن فريق هجومي بالأساس، ودائمًا ما نهاجم بعدد كبير من اللاعبين".

تابع لاعب ليفربول "عندما تلعب كرة عرضية داخل منطقة الجزاء، دائمًا ستجد عدد كبير من اللاعبين في انتظارها. وعلى الرغم من عدم كوننا فريق دفاعي، نقوم بالهجمات المرتدة بشكل جيد، وهي أحد أساليب الهجوم التي تناسب طريقة لعبنا، الفريق يمر بفترة من التألق وكل اللاعبين لديهم ثقة عالية في أنفسهم، وهذا ما ساعدنا في الظهور بمستوى رائع حتى الآن".

ويعد كريستال بالاس هو أخر فريق تمكن من تحقيق الفوز على ليفربول بملعب "أنفيلد" في مسابقة الدوري الإنجليزي، حيث لم يتذوق "الريدز" طعم الريدز على ملعبه ووسط جماهيره في "البريميرليج" منذ هزيمته أمام كريستال بالاس بنتيجة 1 – 2 في أبريل 2017.

ويخشى ليفربول أن يتذوق من نفس كأس مانشستر سيتي الذى خسر على ملعب الاتحاد أمام كريستال بالاس بنتيجة 2 – 3 الشهر الماضي ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 57 نقطة، متفوقاً بفارق 4 نقاط على مانشستر سيتي صاحب الوصافة، بينما يحتل كريستال بالاس المركز الـ 14 برصيد 22 نقطة.