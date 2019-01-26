شكرا لقرائتكم يوفنتوس ينفرد بالرقم القياسى للتتويج بالسوبر الإيطالى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انفرد يوفنتوس بالرقم القياسى للأندية الفائزة بلقب السوبر الإيطالى، بعد الفوز الذى حققه اليوم على ميلان بهدف البرتغالى كريستيانو رونالدو فى اللقاء الذى أقيم على ملعب "الجوهرة المشعة" بمدينة جدة السعودية.

وحصل اليوفى على اللقب الثامن فى تاريخه، ليفض الشراكة مع ميلان منافس اليوم، الذى توج باللقب فى 7 مرات سابقة، فيما حصد انتر ميلان اللقب 5 مرات، ولاتسيو 4 مرات، كان آخرها الموسم الماضى على حساب يوفنتوس.

جدير بالذكر أن يوفنتوس هو صاحب لقبى الدورى والكأس فى الموسم الماضى، بينما ميلان هو وصيف الكأس.

كما حصد النجم كريستيانو رونالدو لقب السوبر فى 4 دوريات مختلفة بعد لقب اليوم، فى انجاز لم يحققه لاعب من قبل.



رونالدو يتوج بالسوبر فى 4 دوريات مختلفة



رونالدو يحتفل بالهدف

يوفنتوس الأكثر تتويجا

يوفنتوس بطل السوبر