شكرا لقرائتكم ليفانتي يتمسك بإقصاء برشلونة من كأس إسبانيا رغم الخسارة بثلاثية نظيفة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن نادى ليفانتي الإسباني اليوم الجمعة، إنه تقدم بشكوى إلى الاتحاد المحلي ضد العملاق برشلونة بداعي الدفع بلاعب لا يحق له المشاركة في مباراتهما بذهاب دور الستة عشر لكأس الملك.

وإذا أصدر الاتحاد الإسباني حكما ضد برشلونة، الذي ينفي أي خرق للوائح، فإن حامل اللقب قد يستبعد من الكأس ويأخذ ليفانتي مكانه في دور الثمانية.

وفاز برشلونة بلقب الكأس في آخر أربع سنوات، ومن المقرر أن تسحب قرعة دور الثمانية اليوم الجمعة.

ويقول ليفانتي إن خوان "شومي" برانداريز مدافع برشلونة لم يكن يحق له اللعب في المباراة التي أقيمت في العاشر من يناير وفاز بها ليفانتي 2-1 لإنه كان يقضي عقوبة إيقاف مع الفريق الثاني لبرشلونة نالها في الدرجة الثالثة. وفاز برشلونة، إيابا 3-صفر يوم الخميس ليفوز بمجموع المباراتين 4-2.

وقال متحدث باسم برشلونة أمس الخميس إن النادي أشرك برانداريز بشكل صحيح بعد الاطلاع على بند في لوائح الاتحاد الاسباني ينص على أن الإيقاف الذي يحصل عليه أي لاعب في الفريق الاحتياطي يسري عليه فقط في الدرجة التي ينافس فيها. وأكبر عقبة تواجه هذه الشكوى أن المهلة النهائية لنظرها انتهت يوم الاثنين الماضي لكن في بعض الحالات في السابق نظر الاتحاد في شكاوى تقدمت بها فرق بعد انتهاء الموعد النهائي.