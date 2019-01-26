شكرا لقرائتكم أزمة كبرى تهدد بإقصاء برشلونة من كأس إسبانيا.. تعرف على التفاصيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تأزمت الأمور على فريق برشلونة، والذى يواجه خطر الإقصاء من بطولة كأس ملك إسبانيا فى الموسم الحالى قبل المواجهة التى يخوضها مع ليفانتى، فى العاشرة والنصف من مساء اليوم، على ملعب "كامب نو"، فى اياب دور الـ16 من المسابقة.

ذكرت صحيفة "آس" الإسبانية، أن الفريق الكتالونى ارتكب مخالفة صريحة بإشراك المدافع الشاب شاومى والذى كان موقوفا مع الفريق الرديف فى دورى الدرجة الثانية الإسبانى فى مواجهة الذهاب أمام ليفانتى، وهو ما قد يهدد باحتساب لقاء الذهاب بفوز ليفانتى 3-0، على الرغم من انتهاء اللقاء بخسارة البارسا 2-1 فقط.

وإذا تم احتساب النتيجة بفوز ليفانتى بثلاثية، سيتوجب على البلوجرانا الفوز بفارق 4 أهداف فى مواجهة اليوم، وهو ما يصعب المهمة على الفريق الكتالونى.

وأضافت الصحيفة أن شاومى يعانى من الإيقاف مع الفريق الرديف، وهو ما يتوجب عدم إشراكه مع الفريق الأول حتى تنتهى عقوبته الأساسية.

أشارت الصحيفة إلى أن هناك العديد من اللوائح فى الاتحاد الإسبانى تؤكد على أن اللاعب الذى يتم إيقاف من المشاركة لا يمكنه المشاركة مع الفريق أو النادى الذى يلعب له حتى تنتهى مدة الإيقاف كاملة.

من جهته رد البارسا على أنباء المخالفة التى ارتكبها، بأنه يجوز مشاركة اللاعب مع الفريق الأول، إذا كان قد عوقب بالإيقاف بسبب تراكم البطاقات الصفراء، وليس الطرد المباشر، وهو ما حدث فى حالة شاومى، لذا تعد مشاركته قانونية.

يذكر أنه تم استبعاد ريال مدريد من استكمال مشاركته فى كأس ملك إسبانيا عام 2015، بسبب الخطأ الإداراى الذى وقع فيه بإشراك اللاعب الموقوف دينيس تشيرشيف.