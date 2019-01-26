شكرا لقرائتكم سانشيز جاهز لقيادة هجوم مانشستر يونايتد ضد برايتون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل توقع سولشاير المدير الفنى لمانشستر يونايتد جاهزية المهاجم التشيلي أليكسيس سانشيز للمشاركة مع الفريق فى مباراة برايتون المحدد لها الخامسة مساء غداً السبت بملعب "أولد ترافورد"، ضمن منافسات الجولة الـ 23 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

وكان سانشيز تعرض للإصابة خلال مشاركته فى مباراة مانشستر يونايتد ضد ريدينج التي أقيمت بملعب "أولد ترافورد" في الخامس من يناير ضمن منافسات بطولة كأس الاتحاد وهي المباراة التي انتهت بفوز مانشستر يونايتد بهدفين دون مقابل.

وقال سولشاير فى تصريحات للموقع الرسمى لنادى مانشستر يونايتد، "سانشيز تدرب طوال الأسبوع، لذلك آمل أن يكون جاهزاً للمشاركة في مباراة برايتون".

وتحدث سولشاير عن أخر مستجدات المصابين فى صفوف مانشستر يونايتد قائلاً "الثنائي كريس وروخو بدءا في عمليات الركض بصورة خفيفة ولم يستعيدا عافيتهما بعد، أما بالنسبة لمروان فيلايني فغيابه عن المشاركة في المباريات سيستمر لعدة أسابيع بسبب الإصابة".

ويسعى سولشاير لقيادة مانشستر يونايتد نحو تحقيق الفوز السابع على التوالي بجميع المسابقات.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز السادس فى جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 41 نقطة، بينما يحتل برايتون المركز الـ 13 برصيد 26 نقطة.