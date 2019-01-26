شكرا لقرائتكم تأجيل السوبر الإفريقي.. كاف يختار 29 مارس موعداً جديداً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن نادي الترجي التونسي اليوم، الخميس، تأجيل مباراة كأس السوبر الافريقي أمام الرجاء البيضاوي المغربي إلى يوم 29 مارس القادم. وكتب نادي الترجي عبر صفحته الرسمية بموقع "تويتر"، "وقع تأجيل سوبر إفريقيا بين الترجي الرياضي التونسي والرجاء البيضاوي إلى 29 مارس 2019". ومن المنتظر أن تقام مباراة كأس السوبر الافريقي بين الترجي والرجاء البيضاوي بالعاصمة القطرية "الدوحة"، حسبما أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف" في وقت سابق. وتوج الترجي التونسي بطلاً لمسابقة دوري ابطال افريقيا على حساب الاهلي، فيما حصل الرجاء البيضاوي المغربي على بطولة كأس الكونفدرالية الافريقية على حساب فيتا كلوب الكونغولي.

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