حبس رونالدو سنتين في إسبانيا!

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جدة - عمرو شويل تعقد محكمة مدريد، الثلاثاء المقبل، جلسة لمحاكمة البرتغالي كريستيانو رونالدو والإسباني تشابي ألونسو بتهم التهرب الضريبي.
وتطالب النيابة بتوقيع عقوبة السجن سنتين مع إيقاف التنفيذ لكريستيانو مع دفع غرامة مالية قدرها 18.8 مليون يورو، وهي العقوبة التي اتفقت عليها النيابة مع وزارة المالية مقابل اعتراف لاعب ريال مدريد السابق ويوفنتوس الحالي بارتكابه 4 جرائم تهرب ضريبي بين عامي 2011 و2014.
أما تشابي ألونسو لاعب ريال مدريد وبايرن ميونخ السابق، فتطالب النيابة بسجنه 5 أعوام لاتهامه في 3 جرائم تهرب ضريبي بين عامي 2010 و2012، ويجب على كريستيانو وتشابي ألونسو أن يحضرا المحاكمة.
يذكر أن العديد من التقارير أوضحت أن أزمة رونالدو مع الضرائب كانت من أبرز أسباب رحيله عن ريال مدريد.
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