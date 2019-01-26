شكرا لقرائتكم حارس ريال مدريد الثالث يهرب من جحيم سولاري إلي إنجلترا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

فضل كيكو كاسيا حارس ريال مدريد الثالث الرحيل عن قلعة البرنابيو والهروب من جحيم سنتياجو سولاري المدير الفني الذي لم يمنحه فرصة المشاركة منذ تولي المسئولية في ظل الاعتماد علي البلجيكي تيبو كورتوا والكوستاريكي كيلور نافاس.

أعلن نادي ليدز يونايتد الإنجليزي تعاقده رسمياً مع الحارس الإسباني كيكو كاسيا، قادمًا من ريال مدريد لمدة 4 سنوات ونصف خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ووافق نادي ريال مدريد على رحيل الحارس كيكو كاسيا صاحب الـ 32 عاماً لصفوف ليدز يونايتد الذي ينافس فى دوري الدرجة الاولى الإنجليزي "تشامبيونشيب"، في ظل عدم خروجه من حسابات سولاري المدير الفني للفريق الملكي.

وبات كيكو كاسيا الحارس الثالث لنادي ريال مدريد منذ بداية الموسم الحالي بعد التعاقد مع البلجيكي تيبو كورتوا قادماً من تشيلسي الإنجليزي بجانب تواجد الكوستاريكي كيلور نافاس.

وشارك كيكو كاسيا في 43 مباراة مع ريال مدريد، وفاز مع الفريق الملكي بلقب دوري ابطال اوروبا "3 مرات"، وكأس العالم للأندية "3 مرات"، والسوبر الاوروبي "مرتين"، والسوبر الإسباني "مرة واحدة"، والدوري الاسباني "مرة واحدة".