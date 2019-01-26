شكرا لقرائتكم هوفنهايم يهدد صحوة بايرن ميونخ في الدوري الألماني الليلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخوض بايرن ميونخ اختباراً صعباً عندما يحل ضيفاً على هوفنهايم في التاسعة والنصف مساء اليوم، الجمعة، بملعب "راين نيكار أرينا"، ضمن منافسات الجولة الـ 18 من عمر مسابقة الدوري الألماني "البوندزليجا".

ويحتل بايرن ميونخ المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 36 نقطة خلف بوروسيا دورتموند صاحب الصدارة بفارق 6 نقاط، بينما يحتل هوفنهايم المركز السابع برصيد 25 نقطة.

ويسعى بايرن ميونخ لتحقيق الفوز السادس على التوالي لمواصلة مطاردة بوروسيا دورتموند على صدارة الدوري الألماني، بينما يبحث هوفنهايم لكسر حاجز التعادلات بتحقيق فوزه السابع هذا الموسم للحفاظ على آماله فى إنهاء الموسم بالمربع الذهبي المؤهل للنسخة القادمة من مسابقة دوري ابطال اوروبا.

وكان هوفنهايم تعادل في أخر 6 مباريات في مسابقة الدوري الألماني قبل انطلاق منافسات الدور الثاني اليوم.

ليس هذا فحسب، لم يتذوق هوفنهايم مرارة الهزيمة في أخر 10 مباريات بمسابقة الدوري الألماني قبل مواجهة بايرن ميونخ اليوم، وهو الرقم الذي لم يحققه أي ناد أخر في "البوندزليجا"، وحقق هوفنهايم الفوز في ست مباريات وتعادل في سبع وخسر أربع مباريات هذا الموسم، وتعادل في ست مباريات متتالية وهي أطول سلسلة للمدرب نايجلسمان منذ توليه تدريب الفريق.

يذكر أن هذه المرة الأولى منذ يناير 2011، التي يعود فيها بايرن ميونخ من العطلة الشتوية وهو بعيد عن صدارة الدوري الألماني الذى يسعى العملاق البافاري للفوز به للموسم السابع على التوالي.

فاز بايرن ميونخ في 14 مباراة من أصل 21 مباراة في الدوري الألماني أمام هوفنهايم، بينما استطاع هوفنهايم أن يفوز في مباراتين فقط ضد بايرن ميونخ حامل الرقم القياسي في الفوز بالدوري الألماني، خارج ملعب "أليانز أرينا" معقل الفريق البافاري.

ويعد بايرن ميونخ أفضل فريق يحقق النقاط خارج ملعبه في النسخة الحالية من مسابقة الدوري الالماني برصيد 21 نقطة.

يمتلك روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ سجلاً مميزاً ضد الحارس أوليفر باومان قبل مباراة اليوم، حيث لم يسجل أي لاعب في الدوري الألماني في أغلب الأحيان ضد حارس المرمى نفسه مثل اللاعب البولندي ضد حارس هوفنهايم، بواقع 14 هدفاً في 15 مباراة.