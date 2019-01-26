شكرا لقرائتكم ريال مدريد ينجو من فخ ليجانيس.. ويخسر للمرة العاشرة هذا الموسم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تأهل ريال مدريد إلى دور الثمانية من كأس ملك إسبانيا، على الرغم من الخسارة أمام مضيفه ليجانيس بهدف دون رد، فى اللقاء الذى أقيم على ملعب "دى بوتاركى" فى اياب دور الـ16 من المسابقة.

وكان الريال قد فاز ذهابا على ملعب "سانتياجو برنابيو" بثلاثية، ليتأهل الملكى بمجموع المبارتين (3-1).

هدف اللقاء الوحيد احرزه مارتن بريثويت فى الدقيقة 30.

خسارة اليوم هى العاشرة للريال فى الموسم الجارى (2 فى دورى أبطال أوروبا - 6 فى الليجا - مباراة فى الكأس - مباراة السوبر الأوروبى)، والرابعة مع المدير الفنى سانتياجو سولارى، الذى جاء خلفا لجولين لوبيتيجى المقال.



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