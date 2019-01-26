شكرا لقرائتكم شارابوفا تقصي فوزنياكي بطل أستراليا المفتوحة للتنس.. صور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أمتعت ماريا شارابوفا عشاق التنس في ملعب رود ليفر بأسلوبها الهجومي لتطيح بكارولين فوزنياكي حاملة اللقب من الدور الثالث في استراليا المفتوحة بالفوز عليها 6-4 و4-6 و6-3.

وضربت شارابوفا، التي فازت في النقطة الثانية لحسم المباراة، موعدا في الدور الرابع مع الاسترالية آشلي بارتي.

وكان آخر لقب نالته شارابوفا في البطولات الأربع الكبرى في فرنسا المفتوحة 2014، ودخلت شارابوفا التي فازت باستراليا المفتوحة في 2008 المباراة وهي تتفوق في سجل المواجهات المباشرة مع فوزنياكي 6-4 وأمطرت منافستها بالضربات القوية منذ البداية ما جعل الأمور صعبة على اللاعبة الدنمركية المصنفة الثالثة.

وقالت شارابوفا في مقابلة بالملعب "أعتقد أن مستوى المباراة كان مرتفعا. فوزنياكي هي حاملة اللقب في استراليا وتعشق هذا الملعب، هذه المواجهة من نوعية المباريات التي أتدرب من أجلها كثيرا وكان من الرائع الفوز بها".

وكانت فوزنياكي هي البادئة بكسر إرسال شارابوفا لكنها منحت الأفضلية لمنافستها سريعا بعدما ارتكبت خطأ مزدوجا قبل أن تفوز اللاعبة الروسية المصنفة 30، التي قضت عقوبة إيقاف 15 شهرا لتناولها مادة محظورة رياضيا في 2016، بثلاثة أشواط متتالية لتحسم المجموعة.

وبعدما تبادلت اللاعبتان كسر احداهما الأخرى دفعت فوزنياكي المباراة لمجموعة فاصلة بعدما ارتكبت شارابوفا خطأ مزدوجا منح اللاعبة الدنمركية الفرصة لحسم المجموعة الثانية ومعادلة النتيجة إلى 1-1.

وكسرت شارابوفا إرسال فوزنياكي في الشوط السابع للمجموعة الفاصلة بضربة أمامية قوية وكررت الأمر ثانية لتحقق الانتصار بعد ساعتين و24 دقيقة.

ولن تكون الجماهير في صف شارابوفا في الدور الرابع عندما تلتقي مع الاسترالية بارتي التي تفوقت على اليونانية ماريا ساكاري 7-5 و6-1.

وقالت شارابوفا عن منافستها المقبلة "قصتها استثنائية، تحب اللعب هنا، أعرف أن الجماهير ستقف معها لكني سأركز على طريقة لعبي".