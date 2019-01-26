شكرا لقرائتكم بوجبا يعيش أسعد أيامه.. تألق مع اليونايتد وأستقبل المولود الأول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رزق النجم الفرنسى بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد بمولوده الأول من صديقته ماريا سالاويس.

وظهر بوجبا بصحبة صديقته ليلية أمس الثلاثاء، وهما يتناولان العشاء فى أحد مطاعم مدينة مانشستر.

وذكرت صحيفة "صن" البريطانية، أن بريان روبسون نجم اليونايتد السابق هو من كشف عن كون بوجا أصبح أبا للمرة الاولى، وليس اللاعب نفسه، خلال محادثته مع النجم الفرنسى بمعسكر اليونايتد الماضى فى مدينة دبى الإماراتية.

وظهرت صديقة بوجبا ليلة أمس، وهى على طبيعتها، بعد أن كانت آثار الحمل ظاهرة عليها منذ عدة أيام.

وتشهد الفترة الحالية تألق غير عادى لبوجيا مع اليونايتد، وخاصة بعد رحيل المدير الفنى البرتغالى جوزيه مورينيو.



النجم الفرنسى

بوجبا وصديقته

بوجبا وقت العشاء

بوجبا يتناول العشاء

بوجبا يرزق بمولود جديد

بوجبا

بول بوجيا

نجم اليونايتد