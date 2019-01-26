شكرا لقرائتكم الترجي يبدأ اليوم تنفيذ عقوبة اعتداء جماهيره على حافلة الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يمتثل الترجي التونسي للعقوبة الموقعة عليه من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عندما يستضيف بطل زيمبابوي اليوم، الجمعة، في ثاني جولات دوري المجموعات لدوري أبطال إفريقيا بحرمانه من جماهيره لمدة مباراتين.

تأتي عقوبة كاف علي الترجي بسبب أحداث الشغب التي سبقت مباراة إياب الدور النهائي لدوري الأبطال من النسخة السابقة بعد قيام جماهير بالاعتداء علي حافلة الأهلي وإصابة هشام محمد بجرح قطعي واستخدام الشماريخ في المباراة.

ويبحث الترجي التونسي عن تحقيق فوزه الاول فى دور المجموعات بمسابقة دوري ابطال افريقيا عندما يستضيف بلاتينيوم بطل زيمبابوي ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات.

ويمتلك ناديا الترجي وبلاتينيوم نقطة واحدة في رصيدهما بعدما تعادلا في الجولة الاولى مع حورويا كوناكري الغيني وأورلاندو الجنوب افريقي بنتيجة 1 – 1، و0 – 0 على الترتيب.

وتقام مباراة اليوم بدون حضور الجماهير، بسبب العقوبة التي وقعها الاتحاد الأفريقي الافريقي لكرة القدم "الكاف" على نادي الترجي نتيجة أعمال الشغب التي ارتكبتها جماهيره في "إياب" نهائي النسخة الماضية من مسابقة دوري ابطال افريقيا أمام الأهلي.

ومن المنتظر أن تشهد مباراة اليوم مشاركة ثنائى الترجي التونسي الجديد النيجيري جونيور لوكوزا والليبي حمدو الهوني، بعدما تم التعاقد معهما خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

كما يلتقي اليوم أورلاندو الجنوب افريقي مع حورويا الغيني بملعب "أورلاندو" ضمن منافسات الجولة ذاتها، ويسعى أورلاندو لإستغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل حصد النقاط الثلاث قبل مواجهة الترجي التونسي في الجولتين الثالثة والرابعة من منافسات دور المجموعات.