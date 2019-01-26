شكرا لقرائتكم الترجي يهزم بلاتينيوم بثنائية الخنيسي ويتصدر مجموعته بدوري الأبطال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حقق الترجي التونسي أول فوز له في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا بعد تعادله مع حوريا كوناكري الغيني في الجولة الافتتاحية.

وتغلب فريق الترجي التونسي على بلاتينيوم بطل زيمبابوي بنتيجة 2 – 0 في المباراة التي جمعتهما بملعب "المنزه"، ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بمسابقة دوري ابطال افريقيا.

وجاء هدفي الترجي عن طريق طه ياسين الخنيسي في الدقيقتين 25 و66 من عمر المباراة.

وتصدر الترجي التونسي جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، بينما توقف رصيد بلاتينيوم عند نقطة واحدة.

وأقيمت مباراة اليوم بدون حضور الجماهير، بسبب العقوبة التي وقعها الاتحاد الأفريقي الافريقي لكرة القدم "الكاف" على نادي الترجي نتيجة أعمال الشغب التي ارتكبتها جماهيره في "إياب" نهائي النسخة الماضية من مسابقة دوري ابطال افريقيا أمام الأهلي.

كما يلتقي بعد قليل أورلاندو الجنوب افريقي مع حورويا الغيني بملعب "أورلاندو" ضمن منافسات المجموعة ذاتها، ويسعى أورلاندو لإستغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل حصد النقاط الثلاث قبل مواجهة الترجي التونسي في الجولتين الثالثة والرابعة من منافسات دور المجموعات.