شكرا لقرائتكم عودة البوندزليجا.. هوفنهايم يستضيف بايرن ميونخ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخوض بايرن ميونخ إختباراً صعباً عندما يحل ضيفاً على هوفنهايم في التاسعة والنصف مساء اليوم، الجمعة، بملعب "راين نيكار أرينا"، ضمن منافسات الجولة الـ 18 من عمر مسابقة الدوري الألماني "البوندزليجا".

ويحتل بايرن ميونخ المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 36 نقطة خلف بوروسيا دورتموند صاحب الصدارة بفارق 6 نقاط، بينما يحتل هوفنهايم المركز السابع برصيد 25 نقطة.

ويسعى بايرن ميونخ لتحقيق الفوز السادس على التوالي لمواصلة مطاردة بوروسيا دورتموند على صدارة الدوري الألماني، يسعى هوفنهايم لكسر حاجز التعادلات بتحقيق فوزه السابع هذا الموسم للحفاظ على آماله فى إنهاء الموسم بالمربع الذهبي المؤهل للنسخة القادمة من مسابقة دوري ابطال اوروبا.

وكان هوفنهايم تعادل في أخر 6 مباريات في مسابقة الدوري الألماني قبل إنطلاق منافسات الدور الثاني اليوم.

يذكر أن هذه المرة الأولى منذ يناير 2011، التي يعود فيها بايرن ميونخ من العطلة الشتوية وهو بعيد عن صدارة الدوري الألماني الذى يسعى العملاق البافاري للفوز به للموسم السابع على التوالي.