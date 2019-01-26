شكرا لقرائتكم دراما كأس آسيا.. هدفان متأخران يؤهلان عمان لدور الـ16 وتأكد خروج فلسطين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بهدفين فى اللحظات الأخيرة، تأهل منتخب سلطنة عمان إلى دور الـ16 من نهائيات كأس آسيا 2019، بعد الفوز على تركمانستان بثلاثة مقابل هدف، فى اللقاء الذى أقيم على ملعب "محمد بن زايد" بنادى الجزيرة.

كانت النتيجة تشير إلى التعادل 1-1 بين المنتخبين، حتى احرز محسن صالح الغسانى هدف عمان الثانى فى الدقيقة 84، ولم يكن هذا الهدف يؤهل عمان للدور الثانى، بل كانت فيتنا هى المتأهلة، ولكن الهدف الذى سجله نفس اللاعب فى الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، صعد بمنتخب عمان للدور الثانى ضمن افضل 4 ثوالث، فيما تنتطر فيتنام انتهاء مباراة لبنان وكوريا الشمالية، لتتأهل رسميا، حيث الحالة الوحيدة لعدم تأهلها هو فوز لبنان 4-0 أو كوريا الشمالية 5-0، وهو أمر صعب الحدوث.

وتصدر منتخب اليابان المجموعة برصيد 9 نقاط بالفوز على أوزباكستان 2-1، والتى حلت فى المركز الثانى برصيد 6 نقاط، وتأهل المنتخبان سويا.

من جهة أخرى، تأكد خروج منتخب فلسطين من الدور الأول، بعد أن فقد فرصته بالتأهل ضمن أفضل 4 ثوالث.



اليابان وأوزباكستان

أوزباكستان واليابان

حارس عمان

عمان تتأهل للدور المقبل

عمان وتركمانستان