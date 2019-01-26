شكرا لقرائتكم جميع نتائج وأهداف مباريات الخميس. فيديو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أقيمت أمس الخميس، العديد من المباريات العالمية، من بينها ختام مواجهات الدور الأول من كأس آسيا 2019، ولقاءات الإياب من دور الـ32 لكأس ملك إسبانيا. ويرصد لكم "الخليج 365" جميع نتائج وأهداف مباريات اليوم: كأس آسيا 2019 (دور المجموعات) اليابان تفوز على أوزباكستان 2-1 عمان تفوز على تركمانستان 3-1 قطر تفوز على السعودية 2-0 لبنان تفوز على كوريا الشمالية 4-1 كأس ملك إسبانيا (إياب دور الـ16) ريال سوسيداد يتعادل مع ريال بيتيس 2-2 (لقاء الذهاب 0-0) إسبانيول يفوز على فياريال 3-1 (لقاء الذهاب 2-2) برشلونة يفوز على خيتافى (لقاء الذهاب 1-2)

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