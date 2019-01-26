شكرا لقرائتكم سولارى محاولا انقاذ موسم الريال.. يطالب بيريز بالتعاقد مع مهاجم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يبدو أن الأرجنتينى سانتياجو سولاري المدير الفنى لفريق ريال مدريد الإسبانى، قد تأكد أخيرا بعدم قدرة الفرنسى كريم بنزيما تحمل الخط الهجومى للريال بمفرده، حيث تشير التقارير الصحفية إلى مطالبته الرئيس فلورنتينو بيريز رئيس النادى الملكى، بضرورة ضم مهاجم سوبر خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية.

ذكرت صحيفة "سبورت"الكتالونية، إن سولارى تقدم بطلب إلى بيريز يوصى فيه بضم مهاجم قوى لمعالجة ضعف الأداء الهجومى للفريق خلال الفترة الماضية.

ويعانى ريال مدريد هجومياً منذ انطلاق الموسم الحالى، بعد رحيل البرتغالى كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس الإيطالى، بالإضافة إلى إصابات الويلزى جاريث بيل المتكررة ثم تعرض الفرنسى كريم بنزيما إلى كسر فى الأصبع الأصغر لليد ضد ريال بيتيس بالجولة الـ 19 من الدورى الأسبانى.

ولم يضف الوافد الجديد هذا الموسم ماريانو دياز من ليون الفرنسى، أى جديد هذا الموسم، بالإضافة أيضا إلى تعرضه للإصابة طوال الفترة الماضية.

ويعد الأرجنتينى ماورو ايكاردى مهاجم انتر ميلان وتيمو فيرنر مهاجم لايبزيج الألمانى من أبرز الوجوه المرشحة للانضمام للريال فى الشهر الجارى.

جدير بالذكر أن ريال مدريد قد خسر بهدف ضد ليجانيس أمس،الأربعاء، فى إياب دور الـ 16 لكأس ملك أسبانيا وبالرغم من ذلك تأهل إلى الدور ربع النهائى حيث كان فائزاً بثلاثية نظيفة فى الذهاب.



كريم بنزيما

ماريانو دياز