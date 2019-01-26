شكرا لقرائتكم ديمبلى وميسى يقودان برشلونة لدور الـ 8 من كأس إسبانيا بأرقام قياسية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قاد النجمان ليونيل ميسى ولويس سواريز، برشلونة للتأهل لدور الثمانية من كأس ملك إسبانيا، بعد انتصار البارسا على ضيفه ليفانتى بثلاثة أهداف دون مقابل، فى اللقاء الذى أقيم على ملعب "كامب نو" فى اياب دور الـ16 من المسابقة.

بتلك النتيجة يتأهل البلوجرانا للدور المقبل بنتيجة المبارتين (4-2) بعد الخسارة ذهابا 2-1.

احرز أهداف برشلونة، الفرنسى عثمان ديمبلى (هدفين) فى الدقيقتين 30 و31، وليونيل ميسى فى الدقيقة 54.

ويعد ديمبلى أول لاعب من برشلونة يسجل فى الموسم الحالى فى 4 مسابقات مختلفة، كما عادل ميسى رقم أسطورةى برشلونة السابق كوبالا، بتسجيله 49 هدفا فى تاريخ الكأس، ليصبح ثانى الهدافين التاريخين للفريق الكتالونة فى المسابقة بعد ساميتير (64 هدفا،، كما بات ميسى سادس هداف فى تاريخ الكأس بصفة عامة.



ميسى يعادل أهداف كوبالا فى كأس إسبانيا



برشلونة يفوز على ليفانتى

ديمبلى سعيد بالهدف

عثمان ديمبلى

ليونيل ميسى

ميسى وديمبلى

ميسى وسط لاعبى ليفانتى