شكرا لقرائتكم أتلتيكو مدريد يحقق ارقام قياسية سلبية بعد الخروج من كأس إسبانيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حقق أتلتيكو مدريد العديد من الأرقام القياسية السلبية بعدما تم إقصاءه من دور الـ 16 في بطولة كأس إسبانيا.

وتعادل أتلتيكو مدريد مع جيرونا بنتيجة 3 – 3 في مباراة الإياب التي جمعتهما مساء أمس في ملعب "واندا ميتروبوليتانو"، ضمن منافسات دور الـ 16 في بطولة كأس إسبانيا.

وتعد هذه المرة الاولى في عهد المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني التي يودع فيها فريق أتلتيكو مدريد منافسات كأس إسبانيا من دور الـ 16.

فى حين يعد جيرونا أول فريق زائر يتمكن من تسجيل 3 أهداف في ملعب "واندا ميتروبوليتانو" معقل أتلتيكو مدريد.

وأحرز أهداف أتلتيكو مدريد في مباراة أمس نيكولا كالينيتش فى الدقيقة 12، أنخيل كوريا فى الدقيقة 66، والبديل أنطوان جريزمان فى الدقيقة 84، بينما سجل أهداف جيرونا كلاً من فيرنانديز فى الدقيقة 37، كريستيان ستوانى فى الدقيقة 59، وأحرز الإيفوارى سيدو دومبيا هدف التعادل القاتل قبل نهاية اللقاء بدقيقتين.

وكان لقاء الذهاب الذى أقيم الأسبوع الماضى على ملعب "مونتيلفيى" قد انتهى بالتعادل الإيجابى 1-1، ليتأهل جيرونا بأفضلية التسجيل خارج الديار.

وبذلك يفشل أتلتيكو مدريد فى الفوز بالبطولة، منذ أن توج بها فى موسم 2012-2013، على حساب الغريم ريال مدريد فى النهائى.