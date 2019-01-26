شكرا لقرائتكم إيقاف جاتوزو "المشاغب" مباراة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل مرة أخرى يتعرض جينارو جاتوزو، المدير الفنى لميلان، للإيقاف، وذلك على خلفية أحداث مباراة الروسونيرى ويوفنتوس، أمس الأربعاء، فى كأس السوبر الإيطالى، والتى انتهت بفوز اليوفى بهد فى ىمدينة جدة السعودية.

ذكرت صحيفة "كوريرى ديللو سبورت" الإيطالية، أن إتحاد الكرة أوقف جاتوزو لمواجهة واحدة، بسبب احتجاجه على لوكا بانتى، حكم مباراة السوبر، التى خسرها ميلان.

وأضافت الصحيفة، أن المدرب تعرض أيضًا لغرامة مالية، بقيمة 15 ألف يورو، بعدما وجه كلمات "مسيئة وهجومية" إلى حكم اللقاء.

وبذلك، سيغيب جاتوزو عن مباراة ميلان وجنوى، الاثنين المقبل، بالجولة الـ20 من الدورى الإيطالى.

ويعد جاتوزو من أكثر لاعبى كرة القدم شغبا قبل أن ينتقل للتدريب، حيث دخل فى أكثر من مسكلة سابقة مع عدد من لاعبى ومدربى الفرق المنافسة.