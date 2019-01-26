شكرا لقرائتكم التشكيل الرسمى لمباراتي.. اليابان أمام أوزبكستان.. وعمان ضد تركمنستان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن الاتحاد الاسيوي لكرة القدم التشكيلة الأساسية لمنتخبي اليابان وأوزبكستان في المباراة التي تجمعهما بعد قليل بملعب "خليفة بن زايد"، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة لدور المجموعات في بطولة كأس الأمم الأسيوية المقامة حالياً بدولة الإمارات.

ويتصدر منتخب أوزبكستان جدول ترتيب المجموعة السادسة برصيد 6 نقاط، متفوقاً بفارق الأهداف على منتخب اليابان الوصيف، وتأكد صعودهما لدور الـ 16 من منافسات البطولة.

ويتطلع منتخب اليابان الذي تفوق على تركمنستان بنتيجة 3 – 2 بصعوبة بالغة، وعلى سلطنة عمان بهدف دون مقابل في مباراة مثيرة للجدل تحكيمياً لإستعادة بريقه وذلك بتحقيق الفوز على أوزبكستان وانتزاع صدارة المجموعة بجانب تقديم عرضاً قوياً بعد الأداء الهزيل الذي ظهر عليه في المباراتين الماضيتين.

وأثار الحكم الماليزى محمد أميرول بن يعقوب الذي تم استبعاده من إدارة مباريات كأس آسيا، الجدل عندما احتسب ركلة جزاء لمنتخب اليابان فى الدقيقة 28 مشكوك فى صحتها، وأظهرت الإعادة التليفزيونية أن الاحتكاك بين رائد صالح لاعب عمان وجينكى هاراجوتشى مهاجم الساموراى من خارج منطقة الجزاء، ليأتي منها هدف المباراة الوحيد.

أعلن الاتحاد الاسيوي لكرة القدم التشكيلة الأساسية لمنتخبي عمان وتركمنستان في المباراة التي تجمعهما بعد قليل بملعب "محمد بن زايد"، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة لدور المجموعات في بطولة كأس الأمم الأسيوية المقامة حالياً بدولة الإمارات.

ويسعى كلا المنتخبين لتحقيق الفوز الاول في النسخة الحالية من مسابقة كأس اسيا، للحفاظ على آمالهما في التأهل لدور الـ 16 من منافسات البطولة من بوابة المركز الثالث، بعدما تذوقا مرارة الهزيمة في المباراتين الماضيتين ضد اليابان وأوزبكستان.

ويتصدر منتخب أوزبكستان جدول ترتيب المجموعة السادسة برصيد 6 نقاط، متفوقاً بفارق الأهداف على منتخب اليابان الوصيف، وتأكد صعودهما لدور الـ16 من منافسات البطولة.

ويشارك فى النسخة الحالية من بطولة كأس آسيا 24 منتخباً، للمرة الأولى فى التاريخ، يتم تقسيمها إلى 6 مجموعات تضم كل واحدة أربعة منتخبات، ويتأهل المتصدر والوصيف إلى دور الـ16، إضافة إلى أفضل أربعة منتخبات تنال المركز الثالث، وتشهد البطولة إقامة 51 مباراة تقام على ثمانية ملاعب فى أربع مدن هى، أبوظبى والعين ودبى والشارقة، وتستمر على مدار 28 يوماً.

وفيما يلي التشكيلة الأساسية لمنتخبي عمان وتركمنستان.