شكرا لقرائتكم 6 مدافعين فى دائرة اهتمام ريال مدريد بالميركاتو الشتوى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشفت تقارير صحفية، اليوم الخميس، أن نادى ريال مدريد الإسبانى اختار قائمة من 6 مدافعين، وذلك للتعاقد مع أحدهم خلال موسم الانتقالات الشتوية الجارى.

ذكرت صحيفة "آس" الإسبانية، إلى أن على الرغم من رغبة الريال فى ضم البرازيلى ايدير ميليتاو مدافع بورتو البرتغالى، إلى أن هناك 5 أسماء أخرى على رادار الفريق الملكى خلال شهر يناير الجارى.

إيدير ميليتاو (بورتو)

ريال مدريد يريد ميليتاو (برازيلى، 21 عامًا)، سعره الحالى 50 مليون يورو ولكن بعد يونيو سيرتفع لـ75 مليون يورو.



ايدير ميليتاو

هيرموسو (إسبانيول)

من فترة قريبة كان أحد لاعبى ريال مدريد، ولكنه انتقل بحثاً عن فرصة جديدة خارج البيرنابيو و ظهر لأول مرة فى الدورى الإسبانى مع إسبانيول يوم 9 سبتمبر 2017.

ليو سانتوس (كورينثيانز)

يفي البرازيلى بجميع متطلبات ريال مدريد، مدافع شاب، ويُتوقع له مستقبل باهر، و سعره فى المتناول، لأن عقده ينتهى فى 2020، بدأ اللعب فى الليبرتادوريس كَـقلب دفاع مثل رافائيل فاران، ويلعب أحياناً كمحور دفاعى.



ليو سانتوس

كاليدو كوليبالى (نابولى)

المدافع السنغالى هو ركيزة أساسية مع نابولى منذ انضمامه من بلجيكا عام 2014، اللاعب برز بسبب قوته البدنية و صراع الهواء، بالرغم من أنه لا يناسب استراتيجية ريال مدريد والتى تعتمد على التعاقد مع لاعبين تحت 23 عاما.



كوليبالى

ماتياس دي ليخت (أياكس)

واحد من أفضل المدافعين الواعدين والأكثر ضمانًا للمستقبل، تم ربطه مسبقًا بـ برشلونة، ولكن النادى الملكى لا يستبعد التعاقد معه، لديه عقد حتى 2021 ولكن من المتوقع مغادرته الصيف القادم.

جيليرمو ماريبان (ديبورتيفو الافيس)

ماريبان له دور كبير مع ألافيس هذا الموسم، فهو رابع أقل فريق استقبالًا للأهداف فى الدورى الإسبانى، لديه عقد حتى 2021 وعمره يناسب استراتيجية ريال مدريد، وكشف وكيل أعماله أن برشلونة مهتم به.