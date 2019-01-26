شكرا لقرائتكم "كواترو" الإسبانية: سولاري يرحل عن ريال مدريد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

ذكرت قناة "كواترو" الإسبانية أن الأرجنتيني سانتياجو سولاري لن يتواجد كمدرب لريال مدريد في الموسم الجديد، وسيرحل بنهاية الموسم الجاري بسبب عدم الاقتناع بمستواه.

وأوضحت القناة -عبر موقعها الإلكتروني اليوم الخميس- أن مجلس إدارة ريال مدريد يرى أن النادي الملكي يحتاج إلى مدرب جديد يقود مشروع الفريق في الموسم الجديد.

وتولى سولاري، تدريب ريال مدريد بصفة مؤقتة لنهاية الموسم، خلفًا للمقال جولين لوبيتيجي، وحصد لقب كأس العالم للأندية الشهر الماضي في الإمارات.

ولا يزال ريال مدريد، يمتلك فرصة المنافسة على ألقاب الليجا وكأس ملك إسبانيا ودوري أبطال أوروبا.

ويحتل ريال مدريد، المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 33 نقطة، بفارق 10 نقاط عن المتصدر برشلونة، بعد مرور 19 جولة.