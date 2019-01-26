شكرا لقرائتكم من أجل تخطى عقبة ليفانتى.. ميسى أساسيا وسواريز بديلا فى تشكيل برشلونة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف إرنستو فالفيردى المدير الفنى لفريق برشلونة عن التشكيل الذى سيخوض به مواجهة نظيره فريق ليفانتى فى العاشرة والنصف من مساء اليوم الخميس على ملعب "كامب نو"، فى إياب ثمن نهائي كأس ملك إسبانيا.

وكان برشلونة قد خسر لقاء الذهاب الذى أقيم الخميس الماضى على ملعب "سيوتات دى فالنسيا" معقل ليفانتى بنتيجة 2 – 1، ويحتاج للفوز بهدف نظيف فى لقاء اليوم للتأهل للدور المقبل.

وجاء تشكيل برشلونة على النحو التالى:

حراسة المرمى: سيليسن

الدفاع: سيميدو ، لينجليه ، موريللو ، جوردى ألبا

الوسط: أرثر ، راكيتيتش ، فيدال

الهجوم: كوتينيو ، ديمبلى ، ميسي

وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى أن برشلونة يواجه خطر الإستبعاد من بطولة الكأس، بعد مشاركة لاعبه الشاب تشومى فى مباراة الذهاب، وكان موقوفا مع فريق الرديف بالنادى بسبب تراكم البطاقات.