شكرا لقرائتكم كأس آسيا.. مواجهات نارية فى دور الـ16 وتأهل 7 منتخبات عربية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اكتمل اليوم الخميس، عقد المنتخبات المتأهلة لدور الـ16 من نهائيات كأس آسيا 2019، المقامة فى الإمارات العربية المتحدة، بعد أن اختتمت اليوم منافسات دور المجموعات من البطولة.

وشهد الدور المقبل تأهل 7 منتخبات عربية، وستكون هنام مواجهة عربية خالصة بين منتبخبى قطر والعراق.



منتخب الإمارات

وتأهل من المجموعات الست 16 منتخبا، على النحو التالى:

المجموعة الأولى: الإمارات - تايلاند - البحرين

المجموعة الثانية: الأردن - أستراليا

المجموعة الثالثة: كوريا الجنوبية - الصين - قيرغيزستان

المجموعة الرابعة: إيران - العراق - فيتنام

المجموعة الخامسة: قطر - السعودية

المجموعة السادسة: اليايان - أوزباكستان - سلطنة عمان

فيما ودع البطولة 8 منتخبات، هم: الهند - فلسطين - سوريا - الفلبين - اليمن - لبنان - كوريا الشمالية - تركمانستان

وستشهد مواجهات الدور المقبل، مباريات من العيار الثقيل، لعل أبرزها مواجهة المنتخبين السعودى واليابانى فى نهائى مبكر، وأيضا ستواجه قطر المنتخب العراقى فى لقاء قوى، وأستراليا أمام أوزباكستان.



منتخب السعودية

وستكون مواجهات دور الـ16 كاملة على النحو التالى:

الأحد 20 يناير

الأردن Vs فيتنام (الواحدة ظهرا)

تايلاند Vs الصين (الرابعة عصرا)

إيران Vs سلطنة عمان (السابعة مساءا)

الإثنين 21 يناير

اليابان Vs السعودية (الواحدة ظهرا)

أستراليا Vs أوزباكستان (الرابعة عصرا)

الإمارات Vs قيرغيزستان (السابعة مساءا)

الثلاثاء 22 يناير

كوريا الجنوبية Vs البحرين (الثالثة عصرا)

قطر Vs العراق (السادسة مساءا)