شكرا لقرائتكم تحدى العشر أعوام.. دورتموند يسخر من لايبزيج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل سخر نادى بوروسيا دورتموند الألمانى من مواطنه لايبزيج، وذلك بطريقة طريفة، خلال تحدى العشر أعوام المتداول على مواقع التواصل الإجتماعى.

دورتموند نشر على حسابه الرسمى على موقع التواصل الإجتماعى "تويتر" صورة لا تحتوى على أى شئ، وكتب عليها 2009، فيما نشر صورة أخرى لـ2019، تحتوى على شعار نادى لايبزيج.

ويقصد نادى دورتموند التهكم على منافسه، الذى لم يكن متواجدا فى مثل هذا الوقت من عام 2009، حيث تأسس لايبزيج فى 19 مايو 2009.

ويحتل دورتموند صدارة الدورى الألمانى حاليا برصيد 42 نقطة، فيما يأتى لايبزيج فى المركز الرابع برصيد 31 نقطة.