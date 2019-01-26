شكرا لقرائتكم ليفربول يواصل تحصين نجومه.. روبرتسون مستمر حتى 2023 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن نادى ليفربول الإنجليزى، اليوم الخميس، تمديد تعاقد الأسكتلندى أندى روبرتسون حتى عام 2023.

وواصل الريدز تحصين نجومه من مغادرة القلعة الحمراء، بعد أن سبق وقام مؤخرا بالتمديد لنجوم الفريق، وعلى رأسهم المصرى محمد صلالح، ساديو مانى، والبرازيلى روبرتو فيرمينو.

ويعد روبرتسون واحدا من أفضل اللاعبين الذى يشغلون مركز الظهير الأيسر فى العالم حاليا، ويلعب دورا أساسيا فى خطة الألمانى يورجن كلوب المدير الفنى.

وانضم روبرتسون فى صيف 2017 قادما من هال سيتى، وشارك فى 56 مباراة للريدز، سجل خلالها هدف وحيد.