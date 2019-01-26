شكرا لقرائتكم سيناريو درامى يقصى أتلتيكو مدريد من كأس إسبانيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ودع أتلتيكو مدريد منافسات كأس ملك إسبانيا، بعد تعادل جيرونا القاتل، بثلاثة أهداف لكلا منهما، فى اللقاء الذى أقيم بينهما على ملعب "واندا متروبوليتانو" فى اياب دور الـ16.

وكان لقاء الذهاب الذى أقيم الأسبوع الماضى على ملعب "مونتيلفيى" قد انتهى بالتعادل الإيجابى 1-1، ليتأهل جيرونا بأفضلية التسجيل خارج الديار.

وبذلك يفشل الروخيبلانكوس فى الفوز بالبطولة، منذ أن توج بها فى موسم 2012-2013، على حساب الغريم ريال مدريد فى النهائى.

أحرز أهداف أتلتيكو مدريد نيكولا كالينيتش فى الدقيقة 12، أنخيل كوريا فى الدقيقة 66، والبديل أنطوان جريزمان فى الدقيقة 84.

وسجل لجيرونا كل من فيرنانديز فى الدقيقة 37، كريستيان ستوانى فى الدقيقة 59، واحرز الإيفوارى سيدو دومبيا هدف التعادل القاتل قبل نهاية اللقاء بدقيقتين.



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