شكرا لقرائتكم كأس آسيا.. السعودىة تحتل وصافة المجموعة.. ولبنان تودع بالبطاقات الصفراء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تأهل المنتخب السعودى للدور الثانى من كأس آسيا 2019، بعد الخسارة أمام نظيره القطرى، بهدفين دون مقابل، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم، الخميس، على ملعب "محمد بن زايد"، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة لدور المجموعات في بطولة كأس الأمم الأسيوية المقامة حالياً في الإمارات.

نجح المعز على فى تسجيل هدف التقدم لصالح قطر ضد السعودية، فى الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الأول، ثم أضاف اللاعب نفسه الثانى فى الدقيقة 80 من زمن المباراة.

وأهدر حسن خالد الهيدوس ضربة جزاء نجح الحارس السعودى محمد العويس فى التصدى لها بالدقيقة 42 من زمن المباراة.

بهذه النتيجة، يحسم منتخب قطر صدارة جدول ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 9 نقاط، متفوقاً على السعودية "الوصيف" برصيد 6 نقاط، علماً بأن المنتخبين تأكد صعودهما لدور الـ16 من منافسات البطولة من الجولة الماضية.

وفى نفس التوقيت، فاز المنتخب اللبنانى على كوريا الشمالية، بأربعة أهداف مقابل هدف، فى اللقاء الذى جمع بينهما اليوم، على ستاد نادى الشارقة، فى ختام منافسات الجولة الثالثة، ليخرج المنتخبان من البطولة، ويتأهل منتخب فيتنام كرابع منتخب ضمن أفضل الثوالث، على الرغم من تساويه مع لبنان فى كل شئ، ولكن تم االلجوء للبطاقات الصفراء، حيث حصل لبنان على 6 بطاقات، مقابل 5 فقط لفيتنام.



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