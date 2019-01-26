شكرا لقرائتكم يوفنتوس يتقمص "البطل" أحمد ذكى ويتوج بالسوبر الإيطالى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تقمص يوفنتوس دور البطل (أحمد ذكى) أحد أفلام التسعينات بالقرن الماضى وتوج رسميًا بكأس السوبر الإيطالى للمرة الثامنة فى تاريخه، بعدما حقق فوزا غاليا على ميلان، بهدف دون مقابل، فى المواجهة المثيرة التى أقيمت بينهما مساء اليوم، الأربعاء، على ملعب "الجوهرة" فى مدينة جدة السعودية.

سجل النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو، هدف الفوز لصالح يوفنتوس فى الدقيقة 61 من زمن المباراة.

وألغى الحكم هدفا سجله ماتويدى لصالح يوفنتوس فى الدقيقة 35 من زمن المباراة بداعى التسلل، وكان الهدف الثانى الملغى من توقيع ديبالا فى الدقيقة 68.

وحصل فرانك كيسى لاعب ميلان على البطاقة الحمراء لتدخله العنيف ضد لاعب ميلان فى الدقيقة 73 من زمن المباراة.

وخاض يوفنتوس كأس السوبر الإيطالى بعدما نجح فى الجمع بين الثنائية المحلية "الدورى الإيطالى وكأس إيطاليا"، فيما شارك ميلان كوصيف للكأس.

وتعد هذه البطولة هى الثامنة لصالح يوفنتوس فى كأس السوبر الإيطالى على مدار تاريخه، والأولى منذ عام 2015، بعدما خسر النسختين الماضيتين أمام ميلان 2016 ولاتسيو 2017.