شكرا لقرائتكم كين يستعين بوكالة "ناسا" للإسراع فى عودته للملاعب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تلقى توتنهام هوتسبير مؤخرا ضربة قوية، بإصابة نجمه هارى كين، والذى من المنتظر غيابه عن 11 مواجهة للسبيرز فى الفترة المقبلة، حيث من المتوقع عودته فى بداية شهر مارس المقبل.

ويأمل الفريق الإنجليزى فى عودة نجمه المصاب فى أقرب وقت، ولكن على كين فى البداية أن يركض فى الفضاء أولا.

ذكرت صحيفة "صن" البريطانية" أن توتنهام سيستعين بوكالة "ناسا"الأمريكية للفضاء، وذلك من أجل سرعة تجهيز اللاعب، والعودة للملاعب قبل الموعد المحدد، حتى يلحق بمباريات فريقه الهامة، ومن بينها مواجهتى بوروسيا دورتموند الألمانى فى دور الـ16 من دورى أبطال أوروبا.

وسيتم تأهيل كين بواسطة جهاز العدو "AlterG" المضاد للجاذبية، وهو المستخدم للتدريب فى وكالة "ناسا"، والذى يبلغ سعره 36 ألف جنيه استرلينى، أحدث ثورة فى إعادة التأهيل.

ويعد هذا الجهاز هو المفضل لدى عدد من اللاعبين، مثل تشامبرلين وبول بوجبا وجاريث بيل وسيرجيو أجويرو، واستخدموه سابقا من أجل الإسراع فى عملية التأهيل.



تفاصيل إصابة كين

سيرجيو أجويرو

هارى كين