شكرا لقرائتكم فالفيردى يتعلم الدرس.. ميسى وسواريز فى قائمة برشلونة للقاء ليفانتى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن إرنستو فالفيردى، المدير الفنى لبرشلونة الإسبانى، القائمة المستدعاة لخوض مواجهة ليفانتى، المقرر إقامتها فى العاشرة والنصف من مساء غدا الخميس، على ملعب "كامب نو"، ضمن منافسات اياب دور الستة عشر لبطولة كأس ملك إسبانيا.

وكان لقاء الذهاب الذى أقيم الخميس الماضى على ملعب "سيوتات دى فالنسيا" انتهت بفوز ليفانتى 2-1، حيث يكفى الفريق الكتالونى الفوز بهدف نظيف للتأهل للدور المقبل.

وضم فالفيردى للمواجهة 18 لاعبا، يأتى على رأسهم نجوم الفريق، ليونيل ميسى، لويس سواريز، جيرارد بيكيه، والذى استبعدهم من خوض لقاء الذهاب، مما أدى إلى خسارة البارسا بهدفين مقابل هدف، وكان يمكن أن النتيجة أسوأ لولا الهدف المتأخر للبرازيلى فيليب كوتينيو من ركلة جزاء.

وجاءت القائمة كاملة كالتالى:

قائمة برشلونة