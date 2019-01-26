شكرا لقرائتكم انسحاب الياباني نيشيكوري ينقل ديوكوفيتش إلى قبل النهائي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تأهل النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول على العالم إلى الدور قبل النهائي ببطولة أستراليا المفتوحة للتنس دون عناء كبير بعد أن انسحب الياباني كي نيشيكوري خلال المجموعة الثانية من مباراتهما بدور الثمانية يوم الأربعاء.

وخاض نيشيكوري المصنف الثامن لأستراليا المفتوحة، ثلاث مباريات حسمت في خمس مجموعات خلال البطولة الحالية، واحتاج للخروج للعلاج من آلام في الفخذ الأيمن بعد نهاية المجموعة الأولى من مباراة يوم الأربعاء، وفي المجموعة الثانية، أعلن نيشيكوري انسحابه، وذلك عندما كان ديوكوفيتش متقدما 6 - 1 و4 - 1 .

واعترف نيشيكوري عقب الانسحاب بأنه كان يواجه صعوبة كبيرة في التحرك على الملعب، وبذل ديوكوفيتش جهدا كبيرا خلال مباراته في الدور الرابع أيضا أمام الروسي دانييل ميدفيديف يوم الاثنين، وحالفه الحظ بشكل كبير في انسحاب نيشيكوري يوم الأربعاء.

وعلق ديوكوفيتش على الأمر مازحا حيث قال: هذا بالتحديد ما نصحني الطبيب به بعد المباراة التي خضتها قبل يومين، فقد نصحني بعدم قضاء وقت طويل على الملعب.

ويلتقي ديوكوفيتش في الدور قبل النهائي، الفرنسي لوكاس بويل الذي صعد يوم الأربعاء بالفوز على الكندي ميلوس راونيتش.