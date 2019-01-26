شكرا لقرائتكم بريوفيتش يخضع لبرنامج مكثف خارج السعودية.. والمولد يعود ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن اتحاد جدة مغادرة مهاجمه الصربي ألكسندر بريوفيتش السعودية، للخضوع إلى برنامج لياقي وتأهيلي مكثف بعد التنسيق مع الجهازين الطبي والفني في النادي.

وكان النادي الغربي قد أعلن عن إصابة مهاجمه الصربي الجديد بتمدد في العضلة الأسبوع الماضي ليغيب عن مباراة فريقه أمام التقدم في الدور ثمن النهائي من بطولة كأس الملك. ومن المقرر أن يعود المهاجم في الأيام المقبلة بحسب بيان النادي. ولعب بريوفيتش مباراة واحد مع فريقه الجديد، كانت أمام الوشم في بطولة كأس الملك.

فهد المولد خلال تدريبات يوم السبت

وضمن استعدادت الفريق للمواجهة المقبلة أمام الشباب في الجولة 17 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين يوم الثلاثاء المقبل، عاد فهد المولد بعد مهمته مع المنتخب السعودي في كأس آسيا، إلى التدريبات كما شارك الوافد الجديد عبدالعزيز البيشي، فيما بدأ الحارس مارسيلو غروهي برنامجه التأهيلي مع الجهاز الطبي.