شكرا لقرائتكم إنتر ميلان يتعاقد مع البرتغالي سواريس حتى نهاية الموسم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي إنتر ميلان الإيطالي لكرة القدم يوم السبت عن تعاقده مع المدافع البرتغالي سيدريك سواريس على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم مع أفضلية شراء العقد.

وقال سواريس "أنا سعيد للغاية، إنتر ميلان نادي كبير للغاية.. اللعب في صفوف إنتر حلم تحول إلى حقيقة، أحب طريقة لعب المدرب لوتشيانو سباليتي، لقد شاهدت الكثير من مباريات إنتر، بجانب حديثي مع مواطني وصديقي جواو ماريو".

ولعب سواريس، 27 عاما، في صفوف ساوثهامبتون في المواسم الأربعة الماضية وفاز مع منتخب البرتغال بلقب يورو 2016.