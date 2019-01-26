شكرا لقرائتكم ميلوول يقهر إيفرتون ويقصيه من كأس إنجلترا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - ودع فريق إيفرتون بطولة كأس إنجلترا في الدور الرابع من البطولة، عقب خسارته أمام ميلوول 2 - 3 في ختام مباريات الدور الذي تأهلت فيه أندية مانشستر سيتي وديربي كاونتي ودونكاستر وسوانزي في وقت سابق يوم السبت.

وسجل أهداف ميلوول لي غريغوري وجاك كوبر وموراي والاس في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول و75 والأخيرة من المباراة على الترتيب، فيما سجل هدف إيفرتون ريتشارليسون وجينك توسن في الدقيقتين 43 و72.

وستلعب أندية بروتسموث وولفرهامبتون وميدلزبره مباريات إعادة بعد انتهاء مباراة الذهاب بالتعادل.