شكرا لقرائتكم اليابانية أوساكا تعبر إلى قبل نهائي "أستراليا المفتوحة" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أثبتت نعومي أوساكا أنها أقوى بكثير من الأوكرانية إيلينا سفيتولينا المصنفة السادسة بعد أن تفوقت بطلة أمريكا المفتوحة 6-4 و6-1 لتعبر إلى الدور قبل النهائي لأول مرة في بطولة استراليا المفتوحة للتنس يوم الأربعاء.
وأصبحت أوساكا أول يابانية تبلغ الدور قبل النهائي في ملبورن بارك منذ كيميكو داتي في 1994.
وتواجه اللاعبة اليابانية "21 عاما"، التي ارتكبت العديد من الأخطاء السهلة، إمكانية تكرار المواجهة المثيرة للجدل في نهائي بطولة أمريكا المفتوحة ضد سيرينا وليامز التي ستلتقي مع التشيكية كارولينا بليسكوفا المصنفة السابعة في دور الثمانية.
وقالت أوساكا: لعبت ضدهما من قبل والاثنتان رائعتان، أعرف أن المهمة ستكون صعبة ضد أي منهما. ولعبت أوساكا بكل قوتها أمام الفائزة بالبطولة الختامية حيث سددت اللاعبة اليابانية 31 ضربة ناجحة مقابل 11 لسفيتولينا، لكنها ارتكبت 25 خطأ سهلا بفارق تسعة أخطاء أكثر من سفيتولينا.
كانت هذه تفاصيل خبر اليابانية أوساكا تعبر إلى قبل نهائي "أستراليا المفتوحة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.