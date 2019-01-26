شكرا لقرائتكم نادال يتأهل إلى المربع الذهبي لبطولة أستراليا المفتوحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - صعد النجم الإسباني رافاييل نادال المصنف الثاني على العالم إلى الدور قبل النهائي ببطولة أستراليا المفتوحة للتنس بعدما تغلب على الأميركي فرانسيس تيافوي 6 - 3 و6 - 4 و6 - 2 يوم الثلاثاء في دور الثمانية لأولى بطولات "غراند سسلام" الأربع الكبرى في الموسم.
وواصل نادال ، المصنف الثاني للبطولة والحائز على 17 لقبا في بطولات غراند سلام ، الظهور بأفضل مستوياته خلال البطولة حيث حقق بذلك الفوز في جميع مبارياته بمجموعات متتالية.
ويلتقي نادال ، بطل أستراليا المفتوحة عام 2009 ، في الدور قبل النهائي ، النجم اليوناني الشاب ستيفانوس تسيتسيباس الذي صعد إلى الدور قبل النهائي لإحدى بطولات "غراند سلام" للمرة الأولى في مسيرته ، بعدما تغلب على الإسباني روبرتو باوتيتسا أغوت 7 - 5 و4 - 6 و6 - 4 و7 - 6 "7 - 2" يوم الثلاثاء.
وبات تسيتسيباس "20 عاما" أصغر لاعب يصل إلى المربع الذهبي في بطولة غراند سلام ، منذ أن حقق النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش ذلك الرقم في بطولة أمريكا المفتوحة "فلاشينغ ميدوز" عام 2007.
وقال تسيتسيباس المصنف 14 للبطولة عقب المباراة :إنني أعيش الحلم ، أعيش ما أعمل بجدية من أجله. وجاء فوز تسيتسيباس بعد المفاجأة التي فجرها بالفوز على النجم السويسري المخضرم روجيه فيدرر في الدور الرابع.
وقال تسيتسيباس :ذلك كان انتصارا رائعا ، لقد جذب انتباه الجماهير ، لذلك فالتحدي الأهم بالنسبة لي هو الحفاظ على تركيزي ، التركيز على الذهاب بعيدا في البطولة.
كانت هذه تفاصيل خبر نادال يتأهل إلى المربع الذهبي لبطولة أستراليا المفتوحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.